Arnie-Neffe Patrick Knapp-Schwarzenegger macht jetzt in Tequila

"Das erste Mal hörte ich von Padre Azul als meine Frau Bliss und ich unsere Freunde Natalie und René Benko am Gardasee besuchten. Ich erzählte einem Freund Renés, dass ich ein großer Tequila-Fan bin. Darauf meinte er, der beste Tequila der Welt komme aus Österreich und heißt ,Padre Azul'. Ich dachte erst, das wäre ein Witz. Österreichischer Tequila?! Zufälligerweise war er mit einem der Gründer befreundet, der mir dann ein paar Flaschen zum Hotel Stanglwirt schickte. Ich war sofort begeistert vom Produkt und der Philosophie des Unternehmens und so kam es zum gemeinsamen Entschluss zur Zusammenarbeit. Wir sind ein super Team und wir haben einen Riesenspaß an dem, was wir machen", so Knapp-Schwarzenegger.