Antonia aus Tirol: Schock-Video statt Umtata

Von wegen heile Welt des Schlagers. Antonia aus Tirol (41) zeigt jetzt, dass es auch ganz anders gehen kann. Ihr Musikvideo zum Song "She‘s in love with you" enthält ziemlich schockierende und blutige Szenen. Damit möchte die Sängerin auf häusliche Gewalt aufmerksam machen. Antonia wird in dem Video am Schluss sogar erstochen.