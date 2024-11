"Antonia aus Tirol" musste um ihren Vater bangen: Not-OP am Herzen

Dort war sie auch, als sie die Nachricht erreichte, dass ihr Vater (70) in akuter Lebensgefahr schwebt. Er hatte starke Schmerzen in der Brust, hohen Blutdruck und Atemnot. Er wurde in eine Klinik in Linz eingeliefert. "Ich bin zusammengebrochen, es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen", so die Sängerin gegenüber smago.de.

"Mein Papa war Mitte Oktober noch bei meinem Konzert vor knapp 6.000 Fans in Polen dabei. Es ging ihm gut. Ich hatte keine Möglichkeit, vor der Operation rechtzeitig mit einem Flieger bei ihm zu sein. Es war so schlimm für mich."

Der Vater musste am Herzen operiert werden und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. "Antonja" hat jetzt ihre weiteren geplanten Konzerte abgesagt.

"Ich liebe meinen Papa über alles. Er war immer für mich da. Weil er niemanden sonst hat, werde ich ihn zu Hause gesund pflegen, bis er wieder eigenständig ist. Ich weiß, meine Fans werden diese Entscheidung verstehen, und die Konzerte werden nachgeholt."