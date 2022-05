Anna Veith ist Bikini-Testimonial - und wie der erste Urlaub als kleine Familie war

Im Urlaub gehört es für die Ex-Ski-Queen auch dazu, dass es Richtung Süden geht. "Ich hätte mir zwar nach dem Ende meiner Karriere fest vorgenommen, einmal Skiurlaub zu machen, aber das habe ich aufgrund von Corona bis jetzt noch nicht geschafft. Ich habe ja auch immer viel Zeit bei winterlichen Temperaturen verbracht und deshalb ist Urlaub für mich einfach Sommer. Ich finde einen Perspektivenwechsel für den Urlaub extrem wichtig. Nicht nur, dass man am Meer ist und schwimmt, sondern auch kulturell einmal einfach andere Dinge sieht, sich einfach von einer anderen Kultur beeinflussen lassen."

Und da gäb’s eh noch so einige Wunsch-Reiseziele, die ganz oben auf der Liste von Anna Veith stehen. "Durch das Kind hat sich da jetzt natürlich viel verändert. Jetzt macht man nicht mehr die ganz großen Reisen und fliegt nicht ganz so weit weg. Aber wenn es wieder einmal passt, dann wäre so etwas wie Südafrika oder Australien ein großer Traum. Aber das ist doch in sehr weiter Ferne", meinte sie.