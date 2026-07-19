Anna Netrebko meldet sich während Auszeit: „Bin nicht verschwunden“

Anfang Juli machte Opernsängerin Anna Netrebko bekannt, dass sie aufgrund von körperlicher und stimmlicher Erschöpfung alle kommenden Auftritte absagen müsse.

Seither war es still um die Operndiva. Jetzt meldete sie sich aber mit einem Instagram-Video aus dem Urlaub: „Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit“, sagt sie da.

Sie müsse „meine Batterien wieder aufladen und meine Energie zurückbekommen und stärker werden und auch ein bisschen glücklicher. Ich habe so hart gearbeitet, es war eine harte Saison für mich“, zeigt sie sich ehrlich.