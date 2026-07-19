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Anna Netrebko meldet sich während Auszeit: „Bin nicht verschwunden“

Die Opernsängerin musste kürzlich aufgrund von Erschöpfung einige Auftritte absagen.
19.07.2026, 11:47

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Anna Netrebko trägt ein hellblaues, mit Federn verziertes Abendkleid neben einem großen Blumenstrauß vor einer Treppe.

Anfang Juli machte Opernsängerin Anna Netrebko bekannt, dass sie aufgrund von körperlicher und stimmlicher Erschöpfung alle kommenden Auftritte absagen müsse.

Erschöpfung: Anna Netrebko muss Auftritte in Madrid absagen

Seither war es still um die Operndiva. Jetzt meldete sie sich aber mit einem Instagram-Video aus dem Urlaub: „Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit“, sagt sie da.

Sie müsse „meine Batterien wieder aufladen und meine Energie zurückbekommen und stärker werden und auch ein bisschen glücklicher. Ich habe so hart gearbeitet, es war eine harte Saison für mich“, zeigt sie sich ehrlich.

Netrebko in „Nabucco“ an der Staatsoper: Zwischen Furie und Engel

Jetzt fühle sie sich aber schon viel besser, würde ihren Urlaub genießen und komme auch bald wieder zurück. Konkret wird sie am 30. August in der Arena di Verona in „Aida“ wieder auf der Bühne stehen.

Oper Konzert Anna Netrebko
kurier.at, SW  | 

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