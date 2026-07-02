Erschöpfung: Anna Netrebko muss Auftritte in Madrid absagen

Opernstar Anna Netrebko muss ihre Auftritte als Eleonora in der Produktion von Giuseppe Verdis Oper „Il Trovatore“ zurücklegen: Das gaben das Madrider Teatro Real und Netrebko selbst auf ihren offiziellen Webseiten am Donnerstag bekannt.

Nach einem Rezital am Teatro Real am Dienstag habe sich Netrebko aufgrund von physischer und stimmlicher Erschöpfung schlecht gefühlt, hieß es demnach. Das extreme Wetter hätte diesen Zustand noch verschlechtert. Spanien wurde von der Hitzewelle der vergangenen Wochen stark getroffen, Madrid verzeichnet weiterhin Temperaturen um die 39 Grad.

Nach einer Untersuchung hätten die Ärzte Netrebko für die kommenden Wochen Erholung verschrieben. Dies mache eine Beteiligung an der Produktion von „Il Trovatore“ unmöglich.

Für die Termine am 6., 9., 13. und 16. Juli springt die italienische Sopranistin Eleonora Buratto für die Diva ein. Netrebko werde im November wieder in der Produktion von Béla Bartóks „Blaubarts Burg“ am Teatro Real singen. Für März 2027 ist ein Engagement in „La Gioconda“ von in Madrid geplant.