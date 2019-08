Andreas Gabalier wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Na bitte, nach Tagen ans Krankenbett gefesselt, konnte Alpen-Elvis Andreas Gabalier heute Mittwoch endlich das Krankenhaus Villach verlassen. „Ich freue mich, heute endlich wieder in meinem eigenen Bett schlafen zu können – auch wenn ich in der Klinik die allerbeste Betreuung erhalten habe“, so Gabalier zur "Bild".

Gleich zwei Krankheitserreger haben ihn vollkommen ausgenockt.