Andreas Gabalier ruft zur Fluchtweg-Challenge auf

Rechtsextreme Nutzer teilen ja derzeit fleißig in den sozialen Netzwerken Fotos von sich, auf denen sie sich so verrenken, dass es an ein Hakenkreuz erinnert - genannt wird das die Gabalier-Kreuz-Challenge.

Angelehnt sind die Bilder an ein Albumcover des Volks-Rock'n'Rollers aus dem Jahr 2011. Schon damals warf man ihm vor, dass er ein Hakenkreuz nachstelle. Diese Vorwürfe wies er aber vehement zurück.