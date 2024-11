Gabalier: "Als ich ,I sing a Liad für di' geschrieben hab, hab ich 3, 41 Promille gehabt"

Dazu kam es nach einem feucht-fröhlichen Abend mit freunden in Graz. "Ich bin aus dem Univiertel Richtung Taxi hinausgewackelt und hatte I don't feel like dancing' von den Scissor Sisters im Ohr und mitgesummt. Dann bin ich an der Bushaltestellt vorbeigekommen, da saß ein Mädel und hat gelacht, weil sie mich singen gehört hat. Dann hab ich gesagt: 'I sing a Liad für di.' Sie hat geschmunzelt und dann bin ich weiter zum Taxi gewackelt", so Gabalier.

Zuhause angekommen ließ er sich erst einmal eine heiße Badewanne ein und brachte dort den Song zu Papier.