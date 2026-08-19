An Corinnas Geburtstag: Danilo Kamper-Campisi macht emotionale Liebeserklärung

Mitte Mai haben Motorsportexpertin und „Fit mit den Stars“-Turnerin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi zueinander Ja gesagt. Dass Danilo seine Ehefrau gerne verwöhnt, zeigt er immer wieder in Form von kleinen Gesten und großen Blumensträußen.

Seine romantische Seite hat er jetzt wieder bewiesen, als er Corinna via Instagram besonders emotional zu ihrem 32. Geburtstag gratulierte. „Heute feiert die wundervollste Frau in meinem Leben ihren Geburtstag“, schreibt er da.

„Corinna, ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr nicht einfach nur Gesundheit, Glück und Erfolg. Ich wünsche dir alles, was gut ist. Alles Schöne, alles Leichte, alles, was dein Herz zum Lachen bringt. Weil du es verdienst. Weil du so viel Liebe gibst. Weil du für so viele Menschen da bist. Und weil du für mich einfach die beste Seele der Welt bist“, so Danilo. Für ihn sei Corinna „magisch. In deiner Art, in deinem Herzen, in dem, was du aus jedem Moment machst. Und genau diese Magie liebe ich an dir.“