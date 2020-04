Alfons Haider im Glück: „Habe endlich meine Mama wieder“

Er selbst hält sich brav an alle Maßnahmen, geht nur wenig wie möglich nach draußen - und das auch nur mit Maske. "Und ich bewundere alle Menschen, die heute unser Leben aufrecht erhalten. Die leisten schon Unfassbares. Hut ab auch vor der Politik, die bis auf ein paar Ausreißer versucht an einem Strang zu ziehen. Ich habe nicht geglaubt, dass das so viele Österreicher mittragen, ohne zu murren", meint er.

"Und der wichtigste Satz, den ich jetzt oft gehört habe, lautet: ,Leben geht vor Wirtschaft'. Kenne auch das Argument, dass viele Leute sagen, die Alten müssen eh sterben, was ist das bitte für ein Argument. Das kann es nicht sein", empört er sich.

So sieht es bei Alfons Haider zu Hause aus: