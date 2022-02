Und Action! Jetzt dreht Chris Hemsworth seine ersten Szenen in der Wiener Donaucity

Lange mussten die Fans warten, bis sich Hauptdarsteller Chris Hemsworth (38) endlich am Set von "Tyler Rake: Extraction 2" in der Wiener Donaucity zeigte.

Am Dienstagabend kam er an (der KURIER berichtete) und tags darauf standen dann auch schon die Drehs der ersten Szenen an. Zuerst war es noch etwas schwierig, ĂŒberhaupt einen Blick auf den "Thor"-Star zu erhaschen, denn er saß in einem schwarzen SUV und schlĂ€ngelte sich durch die HochhĂ€user auf der Donauplatte.