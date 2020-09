"100 Prozent Lampenfieber": Wie die Dancing-Stars jetzt schon zittern

"Ich habe großes Lampenfieber und freue mich aber gleichzeitig wie ein kleines Kind auf den Start. Es wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich hoffe, das Publikum ist gerne mit dabei", gesteht Moderatorin Silvia Schneider.

"Ich bin schon auf 200 Prozent aufgedreht, 100 Prozent Lampenfieber und 100 Prozent Vorfreude! Deswegen sage ich mir immer: 'Keep calm and Hakuna Matata!' Alles in Ordnung!", so Opernstar Natalia Ushakova, die ja nach der ersten Sendung vor dem Lockdown mit bösen Anfeindungen zu kämpfen hatte.