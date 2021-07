Austrias next Topmodel geht in die dritte Runde

Zwei Siegerinnen gab es schon, die große Modelkarriere blieb für Larissa Marolt (17) und Aylin Közetürk (16) bisher jedoch aus. Macht nichts, PULS4 geht mit der Show "Austria's next Topmodel" in die dritte Runde. Ab sofort können sich junge Frauen ab sechzehn Jahren, die meinen das Zeug zum Model zu haben, zum Massencasting anmelden.



Was man erwarten darf: Erfahrungen vor der TV-Kamera, kleine Jobs und ein Test, wie man so auf andere wirkt. Was man nicht erwarten darf: den großen Model-Durchbruch. Den kann PULS4 nämlich gar nicht ermöglichen. Modelagentin Andrea Weidler ist realistisch: "Erst, wenn ich die Mädchen ins Ausland schicken kann, nach Mailand, Paris und New York, stellt sich heraus, ob sie es als Model schaffen." Bloß - dazu muss man bei keiner Castingshow mitmachen. Ein Vorsprechtermin bei einer guten Modelagentur genügt.



Wer unbelehrbar ist oder sich einfach einen Spaß erlauben will: Unter topmodel. puls4.com gibt's alle Infos zur Teilnahme. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 20. Juli 2010, im September soll's losgehen.