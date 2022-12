Ausnahme: Popstar Rihanna zeigt zum ersten Mal ihren Sohn

Pop-Superstar Rihanna und ihr Freund ASAP Rocky haben heuer ihr erstes Kind bekommen. Das Baby, ein Bub, ist am 13. Mai in Los Angeles auf die Welt gekommen, berichtete das Promi-Portal TMZ. Der Name des Kindes ist bislang nicht bekannt. Nun hat die Sängerin ihren Followerinnen und Followern auf der Socialmedia-Plattform Tiktok einen ersten Blick auf ihren Nachwuchs gewährt. Der Bub lächelt und gähnt in dem kurzen Clip in die Kamera.