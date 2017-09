Ausgewandert: Madonna bestätigt Portugal-Umzug

Die New Yorker Pop-Queen Madonna hat Medienberichte über ihren Umzug nach Portugal bestätigt.

"Jetzt wohne ich in Lissabon", schrieb sie am Wochenende auf Instagram neben einem Bild einer typischen portugiesischen Küche. In einem anderen Post lobt die Sängerin ihre neue Heimat: "Die Energie von Portugal ist so inspirierend."