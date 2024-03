Ausgeplaudert: Kirsten Dunst und Ehemann Jesse Plemons meiden einander am Set

Wenn sie zusammenarbeiten, verfolgen Dunst und Plemons aber eine ganz besondere Methode zum Erfolg – ​​und sie beginnt damit, Abstand zu halten.

Dunst und Plemons meiden einander am Set

"Weil wir uns am Set verliebt haben, haben wir uns zuerst kreativ verliebt", sagte Dunst jetzt während eines Interviews mit Marie Claire. "Darauf kommen wir immer wieder zurück, es ist anders im echten Leben. Und hör zu, wir reden am Set nicht miteinander. Ich lasse ihn in Ruhe, er lässt mich in Ruhe", so Dunst.