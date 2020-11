Prominente Ex-Paare, die nach der Trennung zusammengearbeitet haben

Rachel Bilson und Adam Brody

Drei Jahre lang turtelte "O.C. California"-Star Rachel Bilson mit ihrem "O.C"-Kollegen und On-Screen-Partner Adam Brody. Trotz der Trennung im Jahr 2006 hatten die beiden aber kein Problem damit, weiterhin das Liebespaar Summer Roberts und Seth Cohen in der Hit-Show zu geben. Als Brody 2013 bei "Watch What Happens Live" gefragt wurde, wer die bessere Küsserin sei - Bilson oder ihre "O.C."-Kollegin Olivia Wilde - antwortete der Schauspieler: "Ich war früher mit Rachel zusammen, also gab es weniger Hemnisse." 2014 traute sich Brody mit Leighton Meester. Bilson war von 2007 bis 2017 mit Hayden Christensen zusammen. Zuletzt datete sie ihren "The To Do List"-Co-Star Bill Hader (Bild), von dem sie sich jedoch im Juli dieses Jahres trennte.