Auftaktplädoyers im Prozess gegen früheren Pop-Superstar R. Kelly starten

Im Prozess gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (54) unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger sollen am Mittwoch (ab 15.30 Uhr MESZ) in New York die Auftaktplädoyers starten. Zuvor waren in der vergangenen Woche an dem Gericht im Stadtteil Brooklyn dutzende potenzielle Geschworene befragt und dann schließlich eine Jury bestehend aus sieben Männern und fünf Frauen von Richterin Ann Donnelly eingeschworen worden.