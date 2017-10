Er war der fesche Kicker, der öfter durch sein Styling als durch seine Leistung auffiel. Sie war die protzige Göre einer Girl-Band, die für ihr "Gesangstalent" belächelt wurde: Heute sind David (42) und Victoria Beckham (43) von Queen Elizabeth II. (92) längst zu Sir und Dame geadelt und gelten zu zweit als eine der bekanntesten Marken in England.

Er engagiert sich für die UNICEF und scheffelt Millionen mit Werbedeals, sie ist gefeierte Designerin und Mode-Ikone. Ihr Erfolgsgeheimnis: Die beiden haben sich das Image des perfekten Familienclans aufgebaut. Nur allzu gerne inszenieren sich David & Victoria mit ihren Eltern und ihren vier Kindern auf Instagram.

Sohn Romeo (15) etwa wirbt für ein paar Milliönchen schon selbst für Burberry, Brooklyn (18), der Älteste, hatte gerade seine erste Ausstellung als Fotograf. Dabei nützen Name und Kontakte von Mama und Papa ganz gewaltig – obwohl die Sprösslinge sicher gar nicht mehr selbst arbeiten müssten.

Urlaubsrefugium für den ganzen Clan

Denn wie die Zeitung Sun nun errechnete, erhält Fußball-Pensionist David eine stolze Million Euro im Monat – dank Werbeeinnahmen von H&M, Haig Club und Adidas.

"Nur" 40.000 Euro lässt er sich von seiner eigenen Firma "Footwork Productions Ltd." täglich auszahlen, der Rest wird investiert. In ein Haus für die ganze Großfamilie zum Beispiel. Die Beckhams lassen in Cotswolds nahe London gerade Stallungen in ein extrem stylishes Urlaubsrefugium für den ganzen Clan umbauen. Kostenpunkt? Läppische sieben Millionen Dollar. In einem halben Jahr hat David die Villa also schon wieder fast abbezahlt.

So sieht übrigens ihr Häuschen in London aus - um mehr als 30 Millionen Euro:

