Aufregung um Shakiras Verhalten bei Besuch einer Halloween-Attraktion

Wenn man so bekannt wie Sängerin Shakira ist, genießt man freilich so manchen Vorteil. Dass sich die zweifache Mutter beim Besuch einer Halloween-Attraktion mit ihren Söhnen in der Warteschlange frech vorgedrängt haben soll, kann man aber nicht gerade als vorbildlich bezeichnen.

Shakira zu Unrecht kritisiert?

Berichten zufolge soll Shakira Eltern verärgert haben, während sie mit ihren beiden Söhnen eine 90-minütige Warteschlange für eine Halloween-Attraktion übersprungen haben soll. Mehrere spanische Nachrichtenportale behaupteten am Wochenende, die "Hips Don’t Lie"-Interpretin hätte sich vorgedrängt, als sie mit ihren Kindern Milan (9) und Sasha (7) den "Tower of Terror" in Barcelona besuchte. Sie sei einfach mit einem Bodyguard aufgetaucht und habe sich an die Spitze der Schlange geschlichen, wird der Musikerin vorgeworfen.