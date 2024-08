Auf Haussuche in London: Ryan Gosling heizt Gerüchte an

Schauspieler Ryan Gosling hat Gerüchte angeheizt, dass er und seine Familie möglicherweise planen, nach London zu ziehen, nachdem er diese Woche im Londoner Stadtteil Barnes bei der Such nach einem Haus gesichtet wurde.

Wieso Gosling und Mendes vielleicht nach London ziehen

Der "Barbie"-Star soll sich Medienberichten zufolge mehrere Luxusimmobilien im Südwesten Londons angesehen haben.

Auch ein möglicher Grund für einen Umzug wird berichtet. Laut The Sun möchte Mendes' Ehefrau Eva Mendes die zwei gemeinsamen Kinder Esmeralda (9) und Amada (7) vom Hollywood-Rampenlicht distanzieren. Vermutet wird auch, dass Gosling auch Interesse daran haben könnte, im Vereinigten Königreich Wurzeln zu schlagen, um in Großbritannien ein fixes Zuhause zu haben.

Derzeit dreht der kanadische Schauspieler den Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" in London, in dem er Ryland Grace spielt, einen Lehrer für Naturwissenschaften, der zum Astronauten wird.

So bescheiden leben Mendes und Gosling

Ryan Gosling und Eva Mendes zählen zu den bodenständigsten Paaren Hollywoods. "Der Typ ist so was von stinknormal, dass du dich jedes Mal schlecht fühlst, wenn du zu einem Event von einer Limo abgeholt wirst", lästerte Ryan Reynolds einmal über Ryan Gosling. Obwohl letzterer einen Filmerfolg nach dem anderen feiert, führen er und seine Partnerin Eva Mendes tatsächlich ein überraschend bescheidenes Leben.

Ihre Privatsphäre und die ihrer Kinder ist Gosling und Mendes sehr wichtig: Hollywoodreporter haben bis heute nicht herausgefunden, wo genau sie wohnen. Auch ihr genauer Beziehungsstatus ist unklar. Angeblich haben sie sogar still und heimlich geheiratet - die Gerüchte wurden aber nie bestätigt.

In Nobelrestaurants lassen sich Mendes und Gosling nie blicken. Wenn schon mal auswärts diniert wird, soll das Paar immer verkleidet essen gehen. Auch Hollywoodpartys besuchen die beiden so gut wie nie. Um Promi-Strände, auf denen sich Paparazzi rumtreiben, machen die beiden ebenfalls einen großen Bogen und machen lieber Urlaub in Goslings Heimat Kanada. Statt Sonnenbaden auf der Yacht stehen bei ihm und Mendes wandern, angeln und grillen auf dem Programm.