Vermasselte Castings von Filmstars

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ließen in "Titanic" Millionen Zuschauerherzen höher schlagen. Was die Wenigsten wissen: Für Leos Rolle des Jack Dawson sprach auch der heute eher unbekannte "Clueless"-Star Jeremy Sisto vor. James Cameron entschied sich schließlich für DiCaprio, was den damaligen Jungstar weltweit berühmt machte. Sisto hingegen musste seitdem mit Jobs in TV-Produktionen wie " Six Feet Under", "Law & Order" und " Suburgatory" Vorlieb nehmen.