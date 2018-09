Asia Argento: "Bourdain hat mich auch betrogen"

Nach dem Selbstmord von Star-Koch Anthony Bourdain vor knapp vier Monaten wurde seiner Lebensgefährtin, Schauspielerin Asia Argento, vorgeworfen, ihre Untreue habe den 61-Jährigen dazu bewegt, sich das Leben zu nehmen. In einem emotionalen Interview äußerte sich Argento nun erstmals zu den Gerüchten.

"Er hat mich auch betrogen"

Die Tochter des italienischen Regisseurs Dario Argento und der Schauspielerin Daria Nicolodi sprach offen über die schmerzvollen Anschuldigungen, mit denen sie nach dem Tod des Star-Kochs von Seiten der Presse konfrontiert wurde: Nur drei Tage vor Bourdains tragischem Tod in einem Hotelzimmer in Frankreich wurden Fotos von Argento veröffentlicht, auf denen sie in Rom Hand in Hand mit dem französischen Journalisten Hugo Clement zu sehen war. Gerüchte um eine Affäre wurden laut, die dem Star-Koch das Herz gebrochen hätte.

"Die Menschen sagen, ich hätte ihn umgebracht", schildert die Italienerin, die seit 2017 mit dem zwanzig Jahre älteren Bourdain liiert war, unter Tränen die Vorwürfe in einem Interview in der Sendung DailyMailTV. "Aber ich verstehe, dass die Welt nach einem Grund sucht. Ich würde auch gerne wissen, warum er es getan hat. Das weiß ich aber nicht."

"Ich verstehe, dass die Leute mich beschuldigen, weil er so sehr geliebt wurde und den Weg in die Herzen vieler Menschen gefunden hat", so die #MeToo-Aktivistin weiter, die außerdem andeutete, mit dem TV-Koch eine offene Beziehung geführt zu haben.

"Er hat mich auch betrogen", sagte sie. "Das war für uns kein Problem."