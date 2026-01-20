2021 sorgten Ashton Kutcher und Mila Kunis mit einem privaten Geständnis für Aufsehen: Das Paar gab an, ein besonderes Konzept zu verfolgen, wenn es um die Badezeit ihrer Kinder geht. Im Podcast Armchair Expert erzählten die beiden, dass sie nichts davon halten, ihre Kinder jeden Tag mit Seife zu waschen.

Kutcher und Kunis: Eigenwillige Hygiene-Maßnahme für ihre Kinder

Als Moderator Dax Shepard meinte, es wäre gut, "das natürliche Öl auf der Haut nicht jeden Tag mit einem Stück Seife" abzuwaschen und stattdessen lediglich Wasser zu verwenden, stimmten ihm Kutcher und Kunis vollauf zu.

"Ich hatte als Kind kein heißes Wasser, also habe ich sowieso nicht viel geduscht", erzählte Kunis, die als Tochter eines Maschinenbauers und einer Physiklehrerin im sowjetischen Czernowitz in der heutigen Ukraine geboren wurde und im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie nach Los Angeles emigriert ist.