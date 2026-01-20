Nach Hygiene-Kontroverse: Kutcher klärt über seine Duschgewohnheiten auf
2021 sorgten Ashton Kutcher und Mila Kunis mit einem privaten Geständnis für Aufsehen: Das Paar gab an, ein besonderes Konzept zu verfolgen, wenn es um die Badezeit ihrer Kinder geht. Im Podcast Armchair Expert erzählten die beiden, dass sie nichts davon halten, ihre Kinder jeden Tag mit Seife zu waschen.
Kutcher und Kunis: Eigenwillige Hygiene-Maßnahme für ihre Kinder
Als Moderator Dax Shepard meinte, es wäre gut, "das natürliche Öl auf der Haut nicht jeden Tag mit einem Stück Seife" abzuwaschen und stattdessen lediglich Wasser zu verwenden, stimmten ihm Kutcher und Kunis vollauf zu.
"Ich hatte als Kind kein heißes Wasser, also habe ich sowieso nicht viel geduscht", erzählte Kunis, die als Tochter eines Maschinenbauers und einer Physiklehrerin im sowjetischen Czernowitz in der heutigen Ukraine geboren wurde und im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie nach Los Angeles emigriert ist.
"Aber als ich Kinder bekam, habe ich sie auch nicht jeden Tag gewaschen", fuhr sie fort. "Ich war nicht dieser Elternteil, der sein Neugeborenes gebadet hat – niemals."
"Ich wasche meinen Körper nicht jeden Tag mit Seife. Aber ich wasche meine Achseln, meine Brüste, meinen Intimbereich und meine Füße", fuhr sie fort. Kutcher fügte hinzu: "Ich wasche täglich meine Achseln und meinen Schritt, sonst nichts. Ich besitze lediglich ein Stück Seife, das den Job erledigt."
Papa Ashton kann dem sparsamen Umgang mit Seife nur beipflichten. "Nun, die Sache ist die: Wenn man den Schmutz auf ihnen sehen kann, sollte man sie waschen", sagte er über seine beiden Kinder.
Fünf Jahre später war es Kutcher jetzt ein Anliegen, mit kursierenden Gerüchten um seine Duschgewohnheiten aufzuräumen. Den Wirbel um seine Körperhygiene kann er nicht nachvollziehen.
Ashton Kutcher räumt mit Gerüchten um seine Dusch-Routine auf
Im Gespräch mit dem Magazin People sagte der Schauspieler über die zum Teil äußerst heftigen Reaktionen, die seine und Kunis' Aussagen auslösten: "Das war das Verrückteste überhaupt."
"Wir haben irgendwann eine Bemerkung gemacht", erinnerte er sich an den umstrittenen Podcast-Auftritt zurück. "Und die Leute fragten: "Stinkt er? Riecht er?"
Kutcher wandte sich dann seinen Schauspielkollegen Anthony Ramos und Jeremy Pope zu, die ebenfalls an dem People-Interview teilnahmen, um ihnen zu erklären, worüber er spricht.
"Es gab da mal vor Ewigkeiten in einem Podcast einen Kommentar", sagte er. "Und die Leute meinten: 'Die duschen ja gar nicht.' Ich sagte dann: 'Ich dusche, ich gehe ins Fitnessstudio, ich dusche'", verteidigte sich der ehemalige "Two And a Hald Men"-Star - woraufhin Ramos gegenüber seinem Kollegen den Rücken stärkte: "Ich kann bestätigen, dass mein Junge duscht."
Kommentare