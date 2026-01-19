Ashton Kutcher packt aus: Zu dick für Model-Job bei Gucci

Woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern: Schauspieler Ashton Kutcher arbeitete vor seiner Zeit als Schauspieler als Model. Als der "Two and a Half Men"-Star noch Biochemie studierte, jobbte er zunächst als Reinigungskraft. Nach seiner Teilnahme an einem Wettbewerb im Jahr 1998 unterschrieb Kutcher einen Vertrag mit der Modelagentur Next in New York, trat in Werbespots für Calvin Klein auf und modelte in Paris und Mailand.

Nun blickte der Schauspieler auf seine Zeit im Modebusiness zurück - und verriet bei dieser Gelegenheit, dass er während seiner Modelkarriere einmal einen Job bei Gucci wegen seines vermeintlichen Übergewichts verlor.

Ashton Kutcher war zu "dick" für Model-Job

Der 47-Jährige, der derzeit seine neue Serie "The Beauty" promotet, erzählte in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass er damals nach Italien geflogen war, nachdem er den Auftrag für eine Kampagne des Luxusmodehauses ergattert hatte, welches von Designer Tom Ford geleitet wurde.

Diese Erfahrung dürfte aber alles andere als angenehm gewesen sein. "Ich kam also an, war extra für die Modenschau nach Italien geflogen, und er [Anmerkung: Tom Ford] steckte mich in so eine pinke Speedo(-Badehose)", erinnerte sich Kutcher. Obwohl der Hollywoodstar zu diesem Zeitpunkt weniger als 90 Kilo wog, verlor er eigenen Angaben zufolge den Job bei Gucci.

"Ich wog damals nur 81 Kilo. Ich weiß es ganz genau – 81 Kilo", erzählte der Ehemann von Mila Kunis. Ford "meinte nur: 'Er ist zu dick.' Und dann wurde ich gefeuert", so Kutcher, der damit beweist, dass in der Mode-Branche nicht nur Frauen unter Druck stehen, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen.