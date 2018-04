Arnie aus Spital entlassen: "Terminator" auf 2019 verschoben

Gut eine Woche nach einer Notoperation am offenen Herzen ist Actionstar Arnold Schwarzenegger aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien erhole sich nun zu Hause von dem Eingriff, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell mit.

Gut gelaunt und dankbar

Schwarzenegger habe die Klinik in Los Angeles am Freitagnachmittag verlassen können und sei bester Stimmung.

Der 70-jährige Hollywoodstar hatte sich am vergangenen Donnerstag einer Notoperation unterziehen müssen, als es bei einem Eingriff zum Austausch einer Herzklappe zu Komplikationen kam. Er jedoch sei froh, überhaupt wieder wach geworden zu sein und schätze sein Leben, so Arnie in einem Posting nach der OP. "Ich bin erfüllt mit tiefer Dankbarkeit für all die netten Genesungswünsche."