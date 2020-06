Arnie Schwarzenegger feierte mit Katy Perry in Wien

Auf der Bühne zeigte sie das mit einem T-Shirt „ Arnold is Numero Uno“, später traf sie ihn Backstage. Mit dabei waren Arnolds Agent Michael Knives, Alexa L. Wesner, die US-Botschafterin in Wien, einige US Marines und deren Freundinnen. Arnold Schwarzenegger erzählte Wolfgang Fischer dabei von frühen Besuchen in der tradionsreichen Wiener Stadthalle. Katy Perry, mit 16-fach-Platin und vier-fach Gold ausgezeichnet, war nach Ihrer Show 2011 bereits zum zweiten Mal da.

Heute Abend wird Arnold Schwarzenegger bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg erwartet: Der 67-Jährige wird für sein Lebenswerk geehrt.