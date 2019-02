Arne VANDERVELDE: Mein Lieblingsbuch

Normalerweise lese ich gerne Fantasy Stories, aber mein absolutes Lieblingsbuch ist das in der Originalfassung gelesene „The Kite Runner“ („ Drachenläufer“) – ein dramatischer Roman von Khaled Hosseini. Darin erzählt er die Geschichte eines Jungen, der in Afghanistan während der Zeit der Taliban aufwächst. Ich schätze Hosseinis engagierte Schilderung der Freundschaft zweier Kinder, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen und in einer lebensfeindlichen Umgebung aufwachsen. Der Roman ist einerseits schockierend, andererseits aber auch sehr bewegend.

* Der Tänzer des Wiener Staatsballetts verkörpert Roméo in „Roméo et Juliette“: Volksoper Wien, ab 17. März, www.wiener-staatsoper.at

