Armie Hammer und Ehefrau nach Kannibalen-Skandal wieder zusammen?

US-Schauspieler Armie Hammer hat sich im Sommer 2020 von seiner Noch-Ehefrau Elizabeth Chambers getrennt. Nur wenig später sah er sich mit Vorwürfen konfrontiert, die ihn seine Karriere kosteten. Dem "Call Me By Your Name"-Star wurde vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Eine Frau erhob zudem Vorwürfe der Vergewaltigung gegen den Schauspieler, der aufgrund der Anschuldigungen nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verlor.

Armie Hammer: Gerüchte um Liebes-Comeback

Umso mehr verwundert es, dass nun Gerüchte um ein angebliches Liebes-Comeback zwischen dem gefallenen Hollywoodstar und Elizabeth Chambers laut geworden waren. "Elizabeths Priorität waren immer ihre Kinder und ihr Wohlergehen. Das vergangene Jahr war nicht einfach, aber sie und Armie hatten immer Liebe füreinander", hatte ein Insider aus dem Umfeld des Paares gegenüber dem People-Magazin zu Beginn dieser Woche behauptet. "Sie kommen langsam als Paar klar, aber Eltern ihrer beiden Kinder zu sein, wird immer an erster Stelle stehen."