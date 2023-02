Erstes Interview nach Skandal: Traurige Beichte von Armie Hammer

Sein Ruf ist ruiniert. Schauspieler Armie Hammer sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Dem "Call Me By Your Name"-Star wurde vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Eine Frau erhob zudem Vorwürfe der Vergewaltigung gegen den Schauspieler, der aufgrund der Anschuldigungen nicht nur sein Management, sondern auch mehrere Rollen verlor. Seine Therapie wegen Drogen- und Alkoholproblemen soll Hammer im Dezember 2021 beendet haben. Jetzt äußerte er sich in einem Interview erstmals zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden.

Armie Hammer wollte wegen Skandal nicht mehr leben

In einem am Freitagabend veröffentlichten Interview mit Air Mail sprach Armie Hammer zum ersten Mal ausführlich über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die seine Karriere als Filmstar erschütterten. Dabei enthüllte der zweifache Vater, dass ihn Suizidgedanken geplagt haben, nachdem die bösen Schlagzeilen über ihn öffentlich geworden waren.