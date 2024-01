Armie Hammer: Plötzliche Trennung nach Blitz-Verlobung

Die in Prag lebende Gris wünschte ihrem Ex-Verlobten Glück für die Zukunft und schrieb: "Ich wünsche Armie Glück und Erfüllung, ich halte unsere Erinnerungen mit Zuneigung fest, einschließlich des Lachens und der unbeschwerten Momente, die wir geteilt haben."

Im Oktober 2023 hatte Gris ihre angebliche Verlobung ebenfalls via Social Media bekanntgegeben. Damals teilte sie ein Foto eines Diamantrings an ihrem Ringfinger, auf dem sie Hammers Hand festhält. Anfang des Monats teilte Gris eine Nachricht mit, die scheinbar von Hammer stammte und lautete: "Wir machen das. Für immer." Begleitet wurde die Nachricht von einem großen Blumenstrauß.

Hammer antwortete in den Kommentaren und schrieb: "Ich liebe meine kleine RM." Die Trennung hat der "Call Me By Your Name"-Star bisher nicht offiziell bestätigt.

"Persönliche Erfahrungen spiegeln Anschuldigungen nicht wider"

Obwohl Hammer und Gris ihre Romanze nie öffentlich machten, teilte Gris ab und zu ein paar Momente mit ihm auf Instagram. Als Gris ihre Trennung ankündigte, kam sie auch auf Hammers Vergangenheit zu sprechen, nachdem ihm 2021 sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden, die Hammer zurückgewiesen hat.

"Bevor Sie mir noch eine unangenehme Nachricht schicken: Ich bin mir der Gespräche und Geschichten bewusst, die über ihn im Umlauf sind", schrieb Gris am Donnerstag. "Mir ist es wichtig zu sagen, dass meine persönlichen Erfahrungen mit Armie positiv waren und in keiner Weise diese Anschuldigungen widerspiegeln."