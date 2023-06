Augenzeugen: Armie Hammer bei Dinner mit Alicia Vikander gesichtet

US-Schauspieler Armie Hammer wird nach VorwĂŒrfen sexueller Übergriffe nicht vor Gericht gestellt, wurde Anfang Juni berichtet. Nach einer grĂŒndlichen PrĂŒfung des Falls werde aus Mangel an Beweisen keine Anklage gegen ihn erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit. Jetzt sorgt Hammer fĂŒr Schlagzeilen, weil er mit Schauspielerin Alicia Vikander in Rom bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurde.

Hammer und Vikander: LĂ€uft da was?

Wie Page Six berichtet, wurde der Schauspieler am Freitag gesehen, wie er mit Alicia Vikander in Italien unterwegs war.

