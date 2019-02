"Modern Family"-Star Ariel Winter: Gefährliche Hormon-Diät

Täglich habe ihre Mutter sie auf die Waage gestellt. Depressionen und eine weitere Gewichtszunahme waren die Folge der ständigen Kontrolle.

Nun deutet ein Insider an, dass die Figur-Schikane Winters Selbstvertrauen nachhaltig beeinträchtigt habe. Die Schauspielerin soll sich in den Kopf gesetzt haben, ein für alle Mal abzunehmen. "Sie wollte nicht mehr das dicke Mädchen sein, über das sich alle lustig machen", zitiert das OK!-Magazin einen Freund.

Übertreibt Winter es jetzt mit dem Abnehmen?

Bedenklich: Die Abnehmmethoden der US-Amerikanerin sollen mittlerweile ein gefährliches Ausmaß angenommen haben. Noch vor einem halben Jahr wog Winter bei einer Körpergröße von 1,55 Metern knapp 65 Kilogramm. In den vergangenen Monaten hat sie erheblich abgenommen.

Um möglichst rasch an Gewicht zu verlieren, hält sich die Schauspielerin schon länger an eine "strikte Diät", wie ein Insider schon vor einiger Zeit gegenüber dem Magazin OK! berichtete. Zucker habe sie aus ihrem Haushalt verbannt und esse nur noch Gesundes.

Dessen nicht genug. Um noch mehr abzuspecken, soll Winter derzeit auf die umstrittene HCG-Diät setzen, mit der sich auch bekannte Models nach Schwangerschaften schlank spritzen lassen sollen.