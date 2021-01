Arbeiten im Palast: Queen Elizabeth II. hat Job zu vergeben

Die britische Königin Elizabeth II. hat aktuell mehrere Jobs ausgeschrieben. Darunter einer als Senior Kommunikations-Assistent für interne Angelegenheiten.

"Als Teil des HR-Teams arbeiten sie an allen Aspekten unserer Mitarbeiterkommunikation und treten dabei zu einem interessanten und wichtigen Zeitpunkt ein. Mit ca. 1200 Mitarbeitern in verschiedenen Positionen sind unsere internen digitalen Plattformen derzeit wichtiger denn je. Sie stellen sicher, dass jeder informiert, vernetzt und in der Lage ist, unabhängig vom Standort effektiv zu arbeiten", heißt es in einer Anzeige auf der Website des königlichen Haushalts. Zudem sei man als künftiger Arbeitnehmer maßgeblich an der Entwicklung der Social-Media-Präsenz des Königshauses beteiligt.