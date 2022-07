Aperitivo und Amore: Christian Meringolo besingt die italienische Leichtigkeit

Geschrieben hat der 35-Jährige diese Lieder allesamt selbst – auf der Gitarre oder am Klavier. Das Album atme italienisches Lebensgefühl, wie Christan Meringolo im Gespräch betont. Aber was genau macht dieses Lebensgefühl aus? "Liebe. Ein bisschen Melancholie, Leid. Auch das gehört dazu. Und natürlich viel, viel Freude am Leben. Zusammen Essen gehen und Zeit mit Leuten verbringen. Aperitivo trinken und einfach die Zeit genießen, nicht zu viel an die Arbeit zu denken, wenn man kann.“