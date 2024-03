Anwalt von Sean "Diddy" Combs bezeichnet Razzien als "Hexenjagd"

Der Anwalt des Rappers Sean "Diddy" Combs hat die US-Ermittler für die Durchsuchung von Häusern seines Mandanten scharf kritisiert. Es gebe keine Rechtfertigung für die "exzessive Machtdemonstration und Feindseligkeit" der Behörden, schrieb Anwalt Aaron Dyer am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Vorwurf der sexuellen Gewalt gegen Combs

Ermittler hatten am Montag zwei Häuser des Musikers in den Bundesstaaten Kalifornien und Florida durchsucht. Zu den Hintergründen der Razzien in Los Angeles und in Miami schwieg sich die zuständige Behörde Homeland Security Investigations (HSI) aus. Ihre Ermittler unterstehen dem US-Heimatschutzministerium.