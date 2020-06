Annette Dasch: Gefunkt hat es bei Blunzengröstl

Es ist der österreichische Bariton Daniel Schmutzhard (29), mit dem sie vor der Pompadour-Produktion gemeinsam auf Gastspiel (Die Lustige Witwe) in Japan war. Annette Dasch: "Verliebt haben wir uns im Gmoakeller in Wien bei einem Blunzengröstl." Ab da ging alles ganz schnell. Ein Jahr später folgte der Heirats­antrag, 2011 wurde geheiratet und Anfang dieses Jahres kam Tochter Fanny zur Welt. Benannt nach Fanny Mendelssohn, der Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und auch ein bisschen nach Fanny Ardant. "Und es war mir wichtig, dass Fanny den Nachnamen meines Mannes trägt. Man kann ja nicht Dasch-Schmutzhard heißen." Zu lang, zu sperrig, ein Energiebündel wie sie will sich nicht mit Zungenbrechern auf­halten. Doch jetzt kehrt durchs Stillen ein wenig Stillstand in ihr Leben ein: "Ich kannte keine Muße, war immer rastlos, wollte viel erleben. Daniel ruht mehr in sich und hat auch Ruhe in mein Leben gebracht. Und Stillen zwingt einen zur Pause, weil man ruhig sitzen und nichts tun muss."