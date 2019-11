Anne Will und Miriam Meckel haben sich getrennt

Erst vor drei Jahren gaben sich ARD-Moderatorin Anne Will (53) und ihre langjährige Partnerin, Publizistin Miriam Meckel (52), das Ja-Wort. Doch nun heißt es in einer Presseaussendung: "Wir haben uns getrennt."

Kurz und knapp, ansonsten wird lediglich der Wunsch nach Achtung der Privatsphäre der beiden Frauen geäußert. Verwunderlich ist diese reduzierte Mitteilung allerdings nicht. Seit Will und Meckel ihre Beziehung öffentlich machten, gaben sie so gut wie keine Details aus ihrem gemeinsamen Leben Preis. "Weiteres werden wir hierzu nicht erklären", so die Aussendung weiter.

Die beiden heirateten im August 2016, lebten davor allerdings bereits zwei Jahre in einer eingetragenen Partnerschaft. 2007 gaben die Will und Meckel ihre Beziehung mit einem Foto in der Welt am Sonntag bekannt. Ihr plötzliches Outing begründete Will damals damit, dass sie sich nicht länger auf Veranstaltungen und Events vor der Öffentlichkeit verstecken wollten.