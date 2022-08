Anne Heche: Offizielle Todesursache steht fest

Die K√ľnstlerin wurde 53 Jahre alt und hinterl√§sst zwei S√∂hne aus zwei Beziehungen. Heches Auto war am 5. August in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast. Das Fahrzeug und das Haus fingen Feuer.

Anne Celeste Heche wurde 1969 in Aurora im US-Bundesstaat Ohio geboren. Nach Angaben der New York Times spielte sie ihre erste Rolle in einem Theaterst√ľck in New Jersey, f√ľr die sie 100 Dollar in der Woche bekam. Nach der Schule verk√∂rperte sie in der Seifenoper "Another World" in den sp√§ten 1980ern ein Zwillingspaar.