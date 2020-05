Anna Netrebkos Styling-Geheimnis

Dieser Tage zog es Anna Netrebko in die Wiener Hofburg. Am Samstag schritt sie dort anlässlich der ROMY-Gala über den roten Teppich, auch den Vorabend verbrachte die Sopranistin in den kaiserlichen Mauern: Ihre Lieblingsdesignerin und Freundin Irina Vitjaz und Nobeljuwelier „Chopard“ hatten zu einer exklusiven Präsentation geladen. Da durfte „ Bella Anna“, die einen Sinn für die schönen Dinge im Leben hat, nicht fehlen: „ Irina macht nicht nur traumhafte Kleider, sie ist auch eine sehr liebenswerte Person“, schwärmte Netrebko nach der Modenschau. „Sie arbeitet viel mit Korsagen. Die brauche ich, wenn ich auf der Bühne stehe. Diese Kleider geben Halt und lassen mich beim Singen gut aussehen.“

Passend zu den eleganten Roben wurden die Models mit Juwelen der bunten „ Disney Princess Collection“ ausgestattet: „Ich liebe große Klunker“, verriet Netrebko, die bei der ROMY-Gala ein Blütenarmband mit pinkfarbenen Saphiren und Brillanten und passende Ohrclips des „Juweliers der Stars“ im Wert von einer dreiviertel Million Euro ausführte.