Netrebko: Ein echter Superstar kehrt zurück

Ihre erste Tatjana sang Anna Netrebko im Haus am Ring, und sie sang diese Partie (Reprisen am 15., 18. und 22. April) eindrucksvoll. Herrlich etwa die Briefszene; betörend ihr finales Treffen mit Onegin. Denn Netrebko lässt vokal keine Wünsche offen, ist zudem eine vollendete Gestalterin. Sie reiht sich in die Liste der größten Interpretinnen dieser Rolle ein und ist ein Geschenk an die Opernwelt.