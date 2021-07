Anna Faris: Ex-Frau von Chris Pratt hat heimlich geheiratet

Was für eine Überraschung: Schauspielerin Anna Faris und ihr Verlobter Michael Barrett haben den Bund fürs Leben geschlossen. In einer Folge des Podcasts "Anna Faris is Unqualified" gab 44-jährige Schauspielerin bekannt, dass sie und Barrett einander still und heimlich im Bundesstaat Washington geheiratet haben.

Anna Faris traute sich zum dritten Mal

"Er ist jetzt mein Ehemann. Ja, wir sind durchgebrannt", sagte die Ex-Frau von Hollywoodstar Chris Pratt während eines Gesprächs mit einem Anrufer. "Es war großartig, ja, es war großartig", erzählte sie über die Hochzeit, über die sie sonst aber nicht viele Details teilte. "Es war in einem örtlichen Gerichtsgebäude im Bundesstaat Washington, es war großartig", sagte sie lediglich.