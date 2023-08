"Asozial": Anna Ermakova erntet für Instagram-Foto Kritik

Eigentlich wollte Anna Ermakova nur ihre Freude und eine Erinnerung an ein ganz besonderes Erlebnis teilen. Die Tochter von Ex-Tennis-Star Boris Becker war scheinbar mit einem Privatflieger unterwegs. Auf Fotos, die sie von ihrem Flug auf Instagram teilte, erweckt es den Eindruck, als habe sie die exklusive Ehre gehabt, der einzige Fluggast an Bord gewesen zu sein. In Zeiten der Klimakrise allein mit dem Privatflugzeug unterwegs zu sein, finden aber viele ihrer Fans nicht in Ordnung.

Anna Ermakova mit Privatflieger unterwegs

"Dankeschön @luftraum.sued für die Fahrt", hatte die 23-Jährige geschrieben, die sie beim Posieren im Passagierraum zeigen. Sie scheint allein zu sein - die restlichen Sitzplätze, die man auf den Bildern sehen kann, sind leer. Auch das Cockpit durfte die "Let's Dance"-Gewinnerin besuchen und teilte ein Strahle-Selfie mit den Piloten im Hintergrund.

