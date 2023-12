Angelina Jolie wurde durch Scheidung krank und will Hollywood den Rücken kehren

"Es gab gewisse Dinge, von denen wir geheilt werden mussten", erzählte Jolie jetzt im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Ehe und darauffolgende Scheidung habe sie auch krank gemacht.

"Mein Körper reagiert sehr extrem auf Stress. Mein Blutzucker schwankt auf und ab. Sechs Monate vor meiner Scheidung litt ich plötzlich unter der Bell-Lähmung." Dabei kann es zu einem plötzlich auftretenden Schwächegefühl auf einer Seite des Gesichts kommen, wenn ein Gesichtsnerv anschwillt und zusammengedrückt wird.

➤ Lesen Sie hier mehr dazu: Niedergang eines Traumpaares: Die wahren Gründe für das Scheitern der Ehe von Pitt & Jolie

Ob man sie in Zukunft noch oft auf der Leinwand sehen wird, ist mehr als fraglich, denn Jolie möchte Hollywood den Rücken kehren. "Heute würde ich keine Schauspielerin mehr werden. Als ich anfing, war es nicht die große Erwartung, so öffentlich präsent zu sein und so viel von seinem Privatleben zu teilen. Von allen Orten auf der Welt ist Hollywood kein gesunder Ort".

Jolies Fokus liege jetzt darauf, "frei zu leben und zu reisen".