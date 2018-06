Angelina Jolie macht Meghan und Kate Konkurrenz

Queen Elizabeth musste den Gottesdienst zu Ehren des "Order of St Michael and St George", der dieses Jahr sein 200. Bestehen feierte, am Donnerstag in der St. Paul's Kirche in London gesundheitsbedingt sausen lassen - mittlerweile heißt es, sie litt unter einer Sommergrippe. Stattdessen schickte sie ihren Cousin, Prinz Edward, der Herzog von Kent, als Vertretung. Dieser dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als plötzlich Hollywood-Star Angelina Jolie (43) in einem sprichwörtlich königlichen Outfit erschien - und damit beinahe als Royal durchgegangen wäre.