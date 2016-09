Schauspielerin Angelina Jolie ist in den letzten Jahren immer öfter in ihrer Rolle als Sondergesandte des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zu sehen. Jetzt besuchte sie ein Flüchtlingslager in Azraq, Jordanien.

Dort formulierte sie den Wunsch, wonach Politiker für die kommende UN-Generalversammlung eine Lösung für die Beendigung des Krieges in Syrien finden sollen.

Ein frommer Wunsch, mit dem Jolie hier hausieren geht. Inwieweit Hollywoodstars als UN-Gesandte tatsächlich etwas bewirken können, wird schon lange diskutiert.

Die Bilder von Catherine Deneuve, Mia Farrow oder Jolie als Sonderbotschafter gehen zwar um die Welt - ob sie wirklich auf die jeweiligen Problematiken aufmerksam machen, oder die Aktionen vor allem als Publicity für den jeweiligen Promi dienen, kann nur schwer bewertet werden.

Jolie ist zweifelsohne aber einer der aktivsten Stars als UN-Sondergesandte, die verstärkt auf das Leid von syrischen Flüchtlingen hinweist.

Vor ihrem Besuch in Jordanien hat die Schauspielerin an einem UN-Meeting in London mit General Sir Gordon Messenger teilgenommen.