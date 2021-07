Angelica Huston: "Mich haben nur herausfordernde Männer gereizt"

Wie stehen Sie heute zu ihm?

Wir waren 17 Jahre zusammen, mit kleinen Unterbrechungen. Es gab oft heftigen Streit, aber er hatte großen Einfluss auf mein Leben und die Person, die ich heute bin. Und: Wir sind einander immer noch in tiefer Freundschaft verbunden.

Wer war der erste Star, den Sie kennenlernten?

Ava Gardner in Mailand – mein Vater führte da Regie bei einer Oper. Sie hat mir ungeheuer imponiert. Sie trug ein türkises Kleid, einen weißen Pelz und hatte mehr Diamanten um, als ich je gesehen hatte. Atemberaubend. Der zweite war Marlon Brando. Marilyn Monroe habe ich nie getroffen. Als mein Vater "Nicht gesellschaftsfähig" ("The Misfits", 1961) machte, lebte ich noch in Irland. Marilyn repräsentiert die stärkste und zugleich verletzlichste Frau in Amerika – bis heute weiß keiner, ob sie dumm oder klug, ob sie eine Frau nur für Männer oder eine gute Freundin war. Ein Mysterium.

Was war der beste Rat, den Sie je erhielten?

Dass nach jedem Gipfel ein Tal kommt. Das ist wichtig, nicht nur in meinem Beruf, sondern überhaupt im Leben. Wenn du ganz oben bist, wird es irgendwann bergab gehen, aber wenn du ganz unten bist, kann es nur besser werden.

Ihren Großvater Walter Huston ("Der Schatz der Sierra Madre") kannten Sie nicht mehr.

Er starb ein paar Jahre vor meiner Geburt. Ich habe ihn nur durch Erzählungen kennengelernt. Mein Vater und er waren sehr, sehr eng.

Was haben Sie mit Vater und Großvater gemeinsam?

Ich liebe Martinis! Und ich raste schnell aus. Dagegen haben meine frühen Erinnerungen an meine Mutter (Tänzerin Enrica Soma, 1969) mit Musik zu tun. Sie spielte alles, von Belafonte über Piaf bis zu Billie Holiday. In den 1960ern traf ich Stones und Beatles in London. Heute mag ich Adele.