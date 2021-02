Die größten Schürzenjäger Hollywoods

Jack Nicholson

Jack Nicholsons vergangene Beziehungen lesen sich wie eine Who-is-Who-Liste berühmter und begehrenswerter Frauen der letzten Jahrzehnte. Der Hollywoodstar datete in den frühen Siebzigern unter anderem Sängerin Michelle Phillips von "The Mamas and the Papas". Während seiner Beziehung mit Anjelica Huston, die bis Ende der 80er Jahre andauerte, soll er immer wieder untreu gewesen sein. In den 90ern turtelte Nicholson mit Schauspielerin Lara Flynn Boyle. In den Nuller-Jahren soll er ein Auge auf Model Kate Moss geworfen haben. 2013 flirtete er auf einer Oscar-Afterparty mit 76 Jahren ungeniert mit Jennifer Lawrence. Insgesamt werden dem in die Jahre gekommenen Casanova sage und schreibe 2.000 Liebschaften nachgesagt. Bestätigen will Nicholson das Gerücht aber nicht: "Zur Hölle, ich zähle nicht", sagte er einmal. Gegenüber der Daily Mail prahlte der dreifache Oscar-Preisträger dafür damit, dass er sich "für Frauen unwiderstehlich fühlt". Es sei aber schwierig für ihn, länger als eine Nacht an einer Dame festzuhalten. "Frauen denken immer an meinem Ruf als 'Jack the Jumper' [Anm. "der sprunghafte Jack"]", sagte er. "Ich bin verdammt wegen dem, was die Leute [über mich] denken."