Neue Liebe? Der Mann, der Selena Gomez zum Strahlen bringt

Wer ist Andrea Iervolino?

Es war nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen abgelichtet wurden. An den Beziehungsger√ľchten scheint also durchaus etwas dran zu sein. Doch wer ist der Mann, der die S√§ngerin so zum Strahlen bringt? Andrea Iervolino ist 34 Jahre alt. Mit Gomez hat er bereits vor einigen Jahren Bekanntschaft gemacht. Die S√§ngerin trat 2016 in dem Film "The Dubious Battle" auf, f√ľr den Andrea als Produzent fungierte.